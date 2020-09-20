劉同學16歲患血癌，19歲復發，26歲口腔癌，癌症三度來敲門擋不住重返校園的心，27歲返高中校園盼完成學業。(台灣癌症基金會提供)

台灣癌症基金會與遠雄人壽連續十年攜手合作「一個鼓勵.愛的希望-癌症家庭獎助學金」，今年共獎助高中及大專院校組共84名學生，鼓勵癌症家庭子女積極向學，不因家人罹癌影響求學之路。(台灣癌症基金會提供)

全台每年新增癌症人口當中，平均每3個罹癌人口，就有1人為45~59歲之中壯年註1。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症影響的不只是個人，癌症治療隨之而來的醫療費用、照護負擔，都為整個家庭帶來龐大的經濟衝擊，甚至影響家中學齡子女的求學機會；雖然今年許多企業受新冠疫情影響，然而遠雄人壽仍持續支持「一個鼓勵．愛的希望－癌症家庭子女獎助學金」幫助癌症家庭的孩子，不讓這群孩子因家庭困境而失去勤學向上的機會。台灣癌症基金會非常感謝遠雄人壽連續十年支持不間斷。截至目前已有近800個癌症家庭受益。台灣癌症基金會與遠雄人壽將持續推動此計畫，幫助更多癌症家庭子女在陪伴父母抗癌的艱難環境中仍致力學業、積極向上。

劉同學 癌症三度來敲門阻擋求學路 卻檔不住重返校園的心

即便年屆27 仍返高中校園積極求學

現就讀光華商職觀光科的劉同學，十五歲國中畢業時，因沒有申請到公立學校就讀，而家中無法負擔私立學校的學費，因此全職幫忙父母分擔家計。

某段時間因常常拉肚子，每天吃很多飯仍越來越瘦，誤診為腸胃炎治療後病情不見起色，經過媽媽要求醫院抽血與一連串的檢查，才確診為淋巴癌，那年16歲，就已歷經了高劑量的化療→休克→住院，反反覆覆的在醫院長達50天，經過一年終於熬過治療日子，卻因為長期臥床導致雙腳無力，劉同學非常想要回學校念書因此積極復健，可惜醫師並不鼓勵，擔心接觸人群容易感染甚至復發。19歲那年淋巴癌再度復發，面對最煎熬痛苦的「骨髓移植」，並再一次的重新開始復健之路，但因服用高劑量的類固醇使得21歲時雙腳的髖關節壞死。

復健之路辛苦，劉同學都熬過來了，雖然已經20多歲，仍堅持想要完成自己的夢想，重返校園完成高中學業，就在這時，癌症三度來敲門，於去年5月確診口腔癌，此次面對挑戰，劉同學顯得從容，自嘲自己在鬼門關徘徊了兩次仍幸運處在世上，感謝生病期間認識的所有人及最重要的家人，花了近10年的時間才讓自己慢慢恢復健康，現在的劉同學努力過每一天，早上進修、課後承接家業、下班更去健身房鍛鍊，在閒暇之餘培養興趣與專長，努力豐富自己，嘗試新的事物，才能感受到自己重獲新生，更才不會愧對一路上幫助自己的貴人們。

知名木雕藝術家之女形容：一家三人如同綁在一起的筷子，面對抗癌共同目標

期許自己能像父親一樣，創作出更美更優質的作品

目前就讀苗栗三義高中多媒體設計系的黃同學，父親為台灣知名木雕藝術家 – 黃明鍾先生。於2019年診斷出大腸癌並轉移至肝臟，後又轉移至腹膜，近期8月初還因腸阻塞緊急入院，才發現癌細胞已擴散至脊椎，使得原本可以穿鐵鞋走路父親，如今變得無力行走，放療所帶來的疼痛，讓身體像火烤般的難受。

黃同學憶起這幾年因家庭經濟狀況不穩定而積欠了債務，雖然爸爸參加木雕創作比賽獲得不少獎項，然而獎金或收入也僅能償還債務而已。雖然如此，父母仍讓她學習無缺，感受到無盡的愛，時常叮嚀要知恩圖報的道理。黃同學說，「爸爸罹癌後，無論就醫或生活起居，媽媽全心盡力照顧爸爸，媽媽是我見過最努力最堅強的女人，爸爸也知道媽媽身為照顧者的辛苦，盡力的與她配合。而我呢？因為媽媽晚上照顧爸爸會希望我能在旁協助一人無法完成的事情，所以我們三人睡同一間房，我可以隨時支援。我們三人就如同綁在一起的筷子，有共同的目標—抗癌，笑看癌病。雖然辛苦，至今我們的鬥志還很堅強，尤其是爸爸。」

她想跟爸爸說：「爸爸我愛您！我看到了您的辛苦與不向命運低頭的勇氣，我和媽媽也會陪您度過這個難關。從小耳濡目染受您木雕創作的影響，未來我要像您一樣，創作出更美更優質的作品。這筆獎學金一半給爸爸買營養品補充體力，另一半購買學業上的美術材料和文。」

台灣癌症基金會．遠雄人壽持續推動「一個鼓勵．愛的希望」癌症家庭子女獎助學金

至今幫助800多個癌症家庭，今年有84名癌症家庭子女受益

蔡麗娟副執行長說，台灣罹癌人口數與發生率逐年攀升，根據最新癌症登記報告，107年癌症新增人口破11萬人，其中45歲至59歲癌症新發生人口達32,728人，即每3個罹癌人口中，就有1人為45-59歲之中壯年。根據2007-2017年癌登報告，針對45歲至59歲，統計出近十年來罹癌人口成長率達34％，其中男性成長25％，女性成長高達45％，此年齡層之罹癌民眾，子女多是就讀高中、大學時期註2，身兼家庭多重角色的三明治族群，肩負家庭中最主要的經濟來源與照顧者身分，一旦罹患癌症所伴隨而來的不僅是龐大醫療照護支出，甚至面臨因接受治療而離開職場的窘境，也易衝擊到孩子的就學情形。

台灣癌症基金會看見癌症家庭的需求，在遠雄人壽連續十年企業資源挹注之下，共同推動「一個鼓勵．愛的希望－癌症家庭子女獎助學金」，每年針對高中職及大專院校之罹癌家庭就學子女，提供80萬元獎助學金幫助有需求之學生(高中職組45位；大學專組35位)，除此之外，長期耳濡目染感受企業投身公益之用心的遠雄人壽同仁，愛心不落人後，主動發起認捐活動，再增加4個名額，使原受助名額80名增加至84名，至今已協助近800位學生，讓更多優秀的癌症家庭子女有公平的機會接受教育。每位獲獎同學都有不畏環境艱困的優秀表現，頒獎典禮現場分享雖身為癌友家屬仍努力向學的心境，同時表達對家人的愛與關懷。高中(職)組與大學(專)組獲獎同學名單，詳至台灣癌症基金會官網：www.canceraway.org.tw查詢。

全民練五功 健康學習營

幫助癌症家庭子女逆境中找自我價值並在生活中建立健康的防癌習慣

今除了進行鼓勵學生的頒獎典禮，台灣癌症基金會也重視學生的身心狀況與健康發展，辦理「在生活中找到自我生命價值」之分享課程，與學生分享在逆境中也要記得不忘初衷、充實自己。蔡麗娟副執行長說，孩子因為家人罹癌的關係，未來可能都是癌症的高危險族群，因此建立正確的防癌習慣，提早預防是非常重要的。｢全民練5功｣，教導孩子們健康生活型態的5個原則：攝取足量且多色蔬果的「蔬果彩虹579」、規律運動、體重控制、遠離菸檳、以及定期篩檢，實踐健康的生活型態，就可以降低60~70％的罹癌風險。

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