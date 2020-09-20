「孩子的書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）在台東深耕20餘年，舉辦偏鄉課輔班、多元教育等多項活動，去年7月因心肌梗塞離世，享年55歲。陳爸的長子、孩子的書屋文教基金會董事長陳彥翰宣布，將於10月17日於陽明大學大禮堂舉辦「陳爸紀念音樂會」，首度唱出陳爸填詞的歌曲《等待》，紀念他因為愛而無所畏懼的信念。頂新和德文教基金會與書屋一向是公益夥伴，除了贊助還將認購門票，邀請弱勢家庭孩子欣賞，讓愛持續擴散。

陳爸紀念音樂會傳遞「愛。無所畏」，頂新和德認購門票。

台東縣是台灣平均收入最低的縣市，貧窮造就許多社會問題，許多孩童沒有獲得基本的照顧。1999年，陳爸回到家鄉台東，以500萬元存款開始硬撐，一做就是20年。「孩子的書屋」從陪伴出發，現今擴充至教學、運動、音樂、產業、農業、營繕與社服7個面向，提供孩子膳食、用運動挑戰身心、音樂建立自信；並深入家庭，將關懷面擴及至家長，更成立農業班與工班，打造自己的菜園與書屋建築物。

「孩子的書屋」在台東20年，造福超過2000名偏鄉弱勢兒童，去年7月，陳爸突然身體不適，送醫途中過世，享年55歲，團隊不捨、難過，也震驚社會。書屋團隊將於10月17日在陽明大學舉辦售票音樂會，由書屋師生、親愛愛樂弦樂團、台灣原聲教育協會、保卜・巴督路與高蕾雅、小董事樂團等數個表演團體攜手演出，紀念陳爸。

紀念音樂會當晚將演唱十數首歌曲，陳彥翰董事長與書屋團隊日前在記者會上先唱這次的主題曲《等待》，這是陳爸在去年4月親自填的詞，但他本人卻來不及聽，曲由書屋音樂團隊譜上，傳遞陳爸「用愛等待、扶持孩子們成長茁壯」、「愛。無所畏」的理念。

陳彥翰董事長表示，這20年來，陳爸與書屋陪伴的孩子超過千人，過程是快樂的，也是陳爸的自我實現；陳爸希望集結所有的愛，用接納、等待陪在孩子身邊，讓他們知道有人在旁守護，因而有信心地大步向前。陳爸的期許是孩子越來越好，社區能互助照養，甚至不需要書屋存在。

頂新和德文教基金會魏應充創辦人因關心高關懷青少年、助他們翻轉人生的理念與陳爸相近，雙方成為惺惺相惜的公益夥伴。這次紀念音樂會，蕭巧怡副執行長也代表魏應充創辦人表達關心與祝福，基金會除了贊助舉辦外，並希望透過認購門票，邀請弱勢家庭孩子前往欣賞，讓愛持續擴散。

蕭巧怡副執行長表示，魏應充創辦人非常感佩陳爸照顧這些孩子們的無私奉獻，雖然陳爸先離開了，但是在陳彥翰董事長與團隊的努力下，持續幫助台東孩子們成長茁壯。基金會也將持續協助書屋，推動孩子們多元教育、技能培訓等工作，一起完成陳爸用愛灌溉孩子們成長的心願。

(中時新聞網)