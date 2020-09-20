台灣海軍已經很久沒買大型新巡防艦了，雖然政府想改變這點，但事情進行得並不順利。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，台灣的艦隊是雜牌軍，其中有授權打造的戰艦、美法的二手巡防艦和驅逐艦，還有一大隊自製巡防艦。然而，這些既有的巡防艦和驅逐艦都稱不上新，台灣海軍有6艘1970年代的骨董級諾克斯級（Knox-class）巡防艦、10艘1980年代的派里級（Perry class）巡防艦和4艘紀德級（Kidd class）驅逐艦，以及6艘1990年代的拉法葉級（La Fayette class）巡防艦。

戰時這26艘大型戰艦對護航兩棲艦，載著海軍陸戰隊去鞏固離島防禦，追蹤解放軍潛艇，捍衛周邊海域，以延緩解放軍的攻勢。不過，台灣的軍艦數量遠不如解放軍。對岸已有，或正在打造至少100艘現代巡洋艦，驅逐艦與巡防艦。而和解放軍相比，台灣的軍艦不僅數量少，大型軍艦的雷達和飛彈戰力也有限。

但值得討論的是，台灣為了自衛，究竟是不是真的需要大型水面戰艦。有些分析家主張，台灣應該買許多價格較低廉的小型飛彈海防巡邏艦，以發動蜂群攻勢，壓制進攻的解放軍艦隊。然而，台灣政府採取了折衷戰略，一方面採購海防巡邏艦，另一方面仍在投資大型戰艦，但買艦卻比造艦來得順利。

(中時新聞網)