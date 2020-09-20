教師節將至，新北教育局20日在新莊體育館舉行「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」，由新北市副市長謝政達擔任正獻官，教育部次長林騰蛟及教育部前部長吳清基都前往祭拜，現場超過2千人參與，典禮莊重非凡。

「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」20日上午在新莊體育館登場，透過傳統儀式傳承尊師重道及禮樂精神，今年由板橋區中山國小舞蹈班領軍行各種獻禮，成為首創全台獨一無二以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光、影像等多元藝術的藝術饗宴。

祭孔典禮為免費索票入場，據統計有超過2000人參與，典禮由新北市副市長謝政達擔任正獻官，首次參與的謝政達讚嘆「祭典充滿現代化，與眾不同」，而教育部林騰蛟次長及教育部吳清基前部長前往上香祭拜，典禮莊重非凡。

謝政達表示，人們透過祭典儀式，表達對孔子崇敬追念之心，今年首創的祭祀典禮儼然是華麗藝術，表演活動今年廣邀學校、民眾共襄盛舉，共同為無私奉獻的教師表達敬愛感謝之意。

(中時 )