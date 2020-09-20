螃蟹性涼，吃太多容易引起腸胃不適，不過一名婦人誤信偏方，竟一口氣生吃30隻螃蟹，結果差點窒息，就醫院檢查時，醫師一看驚呆，發現她胸腔遭寄生蟲感染，引起嚴重發炎，導致肺部被大量膿液擠壓，引起胸悶。

《搜狐網》報導，大陸一名46歲的女子，因為要做過腰椎手術，聽信友人給的偏方，以為生吃螃蟹可以強壯骨骼，因此她將30多隻螃蟹直接搗碎，用米酒浸泡生吃，不料今年8月開始出現咳嗽、食慾不振等症狀，後來因為胸悶到喘不過氣，只好到到醫院檢查。

一名婦人半年前誤信偏方生吃30隻螃蟹，結果成了近十種寄生蟲的宿主，胸腔內有大量膿液和氣體。(圖/截自搜狐視頻)

沒想到醫師一看才被發現，她胸腔內有大量膿液和氣體，肺部被擠壓導致胸悶，做了穿刺引流手術，才將她肺部囤積的大量液排出體外。此外，檢查發現，造成她肺部膿液的並不是肺結核或腫瘤，而是遭寄生蟲感染。

檢查報告內顯示，她的血液中有肝吸蟲、肺吸蟲、弓形蟲、包蟲、裂頭蚴、豬囊尾蚴等6種抗體，顯示她過去曾遭這些寄生蟲感染。醫師提醒，最好不要飲用生水或生食，以免造成寄生蟲感染。

(中時新聞網)