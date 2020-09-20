美國國務卿蓬佩奧昨（19）日宣布，美國將重新實施對伊朗的聯合國制裁，蓬佩奧更警告聯合國其他會員國，如果不配合實施制裁，美將動用手段讓他們承受後果，要違反者負責，不過預料各國將忽視美國此舉。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蓬佩奧周六晚間宣布，美國已經重新實施對伊朗的聯合國制裁，他說除了武器禁運外，制裁措施還包含禁止德黑蘭進行鈾濃縮及相關的核武製造活動、禁止發展及彈道飛彈測試、禁止和其他國家進行核武及飛彈相關的技術交易與轉讓。

他更向聯合國會員國喊話，「美國希望所有聯合國會員國充分遵守他們的義務，執行這些措施，如果聯合國會員國未能履行實施制裁的義務，美國也將使用國內權力讓這些行為承擔後果，並且確保伊朗未能從聯合國禁止的活動中得利。」

蓬佩奧更稱，接下來幾天將公布一系列措施，加強實施聯合國制裁，並且要違反者負責。

不過CNN指出，各國已經拒絕美國片面稱能夠對伊朗重施聯合國制裁的說法，2015年，伊朗與美、中、法、英、俄羅斯、德國及歐盟簽署核協定，確立伊朗將限制核子武器發展，換取國際終止對伊朗的制裁，不過川普上任後於2018年退出該協議，預計各國將不會承認美國的重新制裁。

(中時新聞網)