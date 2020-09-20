美國商務部當地時間19日公布，原訂要求蘋果公司及谷歌等從其軟體下載清單中移除TikTok應用程式延後一週，期限延後至9月27日。

美國商務部表示，按事態最新的積極發展，並在美國總統川普的指示下，將原定星期日起實施的禁令，推遲一星期，至當地時間本月27日晚上11時59分。

路透引述消息人士稱，延後禁令生效，是給予TikTok母公司字節跳動及甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）時間完成交易，以成立一間新公司TikTok Global，今後處理TikTok的美國業務。川普表示，這家新公司總部將設於德州，將創設2.5萬個職位。

消息人士稱，美國投資者預期將持有新公司TikTok Global的53％權益，而中國投資者則持有36％股權。美國政府給予一個星期完成有關交易。甲骨文稱，其將持有新公司12.5％股份。

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