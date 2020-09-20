多數青年團體提出疑難，指內策展及演藝空間缺乏且取得不易、公部門場地租借多禁止營利性活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府首次舉辦座談，邀集數十組團體，約50名青年，針對明年要舉行的「城市設計博覽會」、「地方創生計畫」做討論，其中青年提出，策展及演藝空間缺乏，對此，市府表示，基隆有許多歷史建物受法規保護等問題，已請財政處盤點閒置空間，提供青年更多機會。

林右昌表示，去年產業發展處增設「青年及綜合規劃科」，提出基隆四大地方創生計劃，盤整各區「地、產、人」資源，開發具創生潛能的場所，吸引優秀人才回鄉，並與地域、產業結合，為城市再造注入活力，並說明每處基地的設置背景和場域特色，邀請在地青年參與共營，一同思考更多元的發展可能。

會中，多數青年團體提出疑難，指內策展及演藝空間缺乏且取得不易、公部門場地租借多禁止營利性活動，致使地方團體不易維持等問題，對此，文化局長陳靜萍表示，基隆有許多歷史建物受文化資產法保護，不能隨意進行整修，要突破法規限制相當困難，加上七成以上土地是國有財產，無法無償撥用。

陳靜萍說，許多展演空間相當熱門，場地確實不足，但目前已由財政處盤點閒置空間，為青年團體提供更多選擇、機會，林右昌也強調，會不定期舉辦座談，多了解在地團體面臨的困境與需要，以及青年對城市想法，透過明年城市博覽會，凝聚市民共識、群策群力。

(中時 )