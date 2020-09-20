監察院18日公布最新一期廉政專刊，其中國民黨立委溫玉霞夫婦名下除有多筆土地、建物，還有4輛汽車，包括2輛保時捷、1輛勞斯萊斯，存款則有800多萬元，投資事業更高達上億元。

根據監察院申報資料顯示，溫玉霞夫婦共有10筆土地、9筆建物，在南非也有置產，4輛汽車中，登記在溫玉霞名下的是1輛保時捷、1輛本田，另外1輛保時捷及1輛勞斯萊斯，則登記在溫玉霞老公吳柏松名下，兩人申報的存款共有805萬9579元，另外珠寶、古董等其他有價財產640萬元。

此外，溫玉霞夫婦債務有2筆房貸共2800萬6614元，事業投資達1億2260萬元。

溫玉霞為國民黨不分區立委，曾任僑務諮詢委員、總統府國策顧問，是世界台灣商會聯合總會首位女性總會長，並創辦非洲賴斐台商學校，為該校董事長，丈夫吳松柏曾任第六屆立法委員。

先前國民黨突襲攻佔立院時，溫玉霞與同黨女將葉毓蘭、李貴敏，3人死守主席台，戰力十足。此外，在新冠肺炎疫情爆發，全球鬧口罩荒之際，溫玉霞透過管道在南非「搶買」口罩，終於買到5萬片從台灣賣到南非的醫療口罩，並捐給嘉義市政府。

(中時新聞網)