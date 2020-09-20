藝人黃鴻升16日驚傳猝逝，昨（19）日起將開放3天，供親友及演藝圈友人弔唁，粉絲可在一樓致意追思；而目前告別式與出殯還沒確定，也不會對外公布，而今日是對外開放的第二天，已湧入不少粉絲及演藝圈好友到場致意。不過有自稱是「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，也在昨日透過直播表示「明天將以藝人身分，出席小鬼的靈堂。」

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向來行為舉止頗受爭議的網紅鄧佳華，昨日於臉書開啟直播，只見他身穿一身不大合身的黑色西裝，露出招牌爆牙，時不時地搖頭皺眉，臉色故作哀戚痛苦的樣子，他寫下「明天（20日）以藝人的身份，出席小鬼的靈堂。」網友看了紛紛搖頭直呼「拜託！不要！」

短短15個字瞬間引發網友怒火，認為都這個時候了，卻還在蹭熱度，便留言批「很好玩嗎？」「你出山比較快」、「你的牙齒比你哭的更傷心」、「眼淚呢？」、「 你還是別去鬼哥的會場亂」、「能不能正常一點」、「蹭熱度也不是這樣的。」

由於日前鄧佳華曾於《Ettoday星光雲》臉書粉專一則小鬼相關貼文下留言，「等等到」、「請用虔誠的心」，表示會出席小鬼的告別式，更留言道「這是他該盡的本分」，引來眾網友的不滿，而昨日又再度在臉書直播刷存在感，讓不少人直搖頭。

(中時新聞網)