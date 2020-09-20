相隔1個月，塞爾提克前鋒海沃德終於重新上場，對自己復出後身體狀況，他在20日賽後不禁表示，「我現在真的很累，我的腳踝也很酸痛，今晚的身體對抗很激烈，顯然我還沒恢復100％狀態，但現在是東區冠軍賽，我必須竭盡全力！」

海沃德在8月18日季後賽首輪G1面對七六人時，不慎造成右腳踝三級扭傷，他還特地離開奧蘭多隔離園區接受治療，結果來到東區冠軍賽G3才告復出，他替補打了30分30秒，投7中2，拿6分、5籃板、4助攻、3抄截與1火鍋。

「一開始上場的前5分鐘，對我來說確實是個挑戰，」今天首節就替補上場的海沃德表示，「這是我相隔1個月首次打5對5比賽，沒錯！我的感覺還沒有恢復到100％，但我相信自己可以克服這些問題，且在場上繼續幫助到球隊。」

至於自己即將出生的第1個兒子，海沃德說：「假如我妻子這一兩天就要分娩的話，我可能不得不錯過我兒子的出生。」問題是目前東區冠軍賽至少要打到26日的G5，如果戰線拉到搶7大戰，G7將於28日才打，看來海沃德鐵定錯過了。

(中時 )