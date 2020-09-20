台南市安南區公所5月啟動社區營造計畫，選擇紅蔥頭作田野調查，社區民眾認為推廣紅蔥頭「華麗轉身」作醬料，有助於提高銷量，20日舉辦社區營造成果展，愛心總舖師蔡瑞成一道醬拌麵讓台南市長黃偉哲吃光光。

台南市七股、安南區是紅蔥頭產地，過去主要作為泡麵醬料包，安南區什份塭、南興、公親社區都有農民栽種，面積約150公頃，近年來供應知名食品公司製造肉燥罐與紅蔥醬。

安南區公所什份塭、南興、公親、顯宮與理想社區聯手展開紅蔥頭田野調查，拍攝紀錄片，並推出屬於安南紅蔥頭意象的「小紅妹」吉祥物標誌。

社造成果展20日在理想社區活動中心推出包括紅蔥青鬆醬、思慕安南XO醬、紅蔥醬醬好3種，藉著研發創意料理，推廣紅蔥頭的料理應用方式。

安南區公所人文課表示，提倡民眾使用紅蔥醬作為菜色料理提味，有助於行銷在地原料農產品。

黃偉哲參加這項社造成果展，品嘗蔡瑞成料理的「海鮮佐紅蔥青鬆醬拌英雄麵」，期許藉由紅蔥醬料推廣，帶動台南市在地原料的銷量。

(中時 )