台中市龍井區新興路59巷昨天發生氣爆，造成4死1傷的慘劇！因氣爆威力大，11號火球還射到對面的12號，20日上午受災戶進屋搶救財物時，一度傳出餘火復燃，民眾嚇得放下手上物品趕忙逃出。台中市消防局立刻派遣救災人車前往救援，即時將火勢撲滅，化解一場虛驚。

受波及的蔡姓民眾說，上午剛進入屋內要收拾衣物時，突然傳出後方廚房再度起火，嚇得趕忙放下手上財物逃出屋外；等待火勢撲滅後再入內查看。

消防人員表示，今天上午近9時接獲民眾報案，氣爆現場透天厝傳出火勢復燃，立刻前往救援，初步研判疑似火場內木頭餘熱造成火勢復燃，消防人員立馬撲滅。

市府指出，受到氣爆波及的透天厝內許多承租住戶，一夕間失去居所；社會局安置其他受波及住戶到社會局簽約旅館短期住宿。台中地檢署檢察官昨天下午完成相驗並前往現場勘查，氣爆原因不排除有人為因素？現正深入調查釐清肇事原因中。

(中時 )