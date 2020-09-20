台北市信義區知名影城中庭昨（19）發生嚇傻路人的「當街潑屎」事件，一名長髮妙齡女，遭一名黑衣口罩男，將滿滿一桶的污穢物從頭淋下，妙齡女渾身髒臭，無一處倖免，周遭路人全看傻。連網紅律師林智群都說「潑屎這招真的很可怕」，不但噁心，也不會構成太嚴重的罪，頂多就是毀損罪、公然侮辱罪。

「當街潑屎」事件發生在昨晚10點多，邱姓年輕女子當時坐在信義區松壽路的威秀廣場石椅，突遭1名黑衣男手持裝有糞便穢物的水桶，朝其頭部潑灑後逃離現場。女子鬧區遭潑糞，畫面被網友拍下上傳臉書社群，引發議論。網友直呼，「太過糞了！」並說現場慘不忍睹，隔著螢幕，都彷彿能聞到穢物的惡臭，心疼被害女子，也認為，不論有何深仇大恨，都不該用這種方式「洩糞」。

妙齡女事後在臉書發文，「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭」。

網紅律師林智群也在臉書發文：「1.潑屎這招真的很可怕，不但噁心，也不會構成太嚴重的罪，頂多就是毀損罪、公然侮辱罪，（衣服洗一下還可以用，算毀損嗎？）。

2.不過在信義計畫區犯罪，實在很蠢，那裡監視器超多的，可以跑到哪裡去？」

昨晚信義分局獲報後，旋即派員前往現場，經調閱監視器影像，已掌握黑衣男逃逸路線，將積極查緝涉案男子到案，依社維法、公然侮辱等罪嫌偵辦。

外傳可能是該女子家人因債務與人結仇，成為被報復的對象；但也不排除是感情糾紛所致。女子起初態度低調，向警方表示不願提告，似有難言之隱，但警方仍積極調閱監視器，已掌握黑衣男追查中。

(中時新聞網)