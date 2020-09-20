中市中央公園即將開幕，超夢幻歐式花海滿足遊客偽出國體驗。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

各界引頸企盼的中央公園，預計今年12月即正式開幕，台中市政府建設局為迎接來自全國遊客，選在靠近敦化路二段上方及12感官平衡體驗區周邊施種約950平方公尺的四季草花，搭配公園內的特色步道及地景，歐風唯美花海彷彿置身仙境，歡迎市民前往公園，探尋神秘的森林生態。

建設局指出，中央公園前身為台中水湳機場，市府打破過去水泥硬舖面跑道地貌，以寧適、生態、滯洪、減災、減碳及遊憩等功能為規劃目標；園區內種植106種以上喬木，數量高達1萬棵以上，原生樹種占83％，呈現多樣化且適合生物棲息地的都市綠洲，不同時間皆呈現多種風貌。

建設局長陳大田說，中央公園內既有台灣原生種植栽外，長年生及四季常綠草花依不同季節盛開，為迎接開幕；該局挑選孔雀草、雞冠花、鼠尾草、矮牽牛、日日春、小天使、馬纓丹等四季草花，繽紛打造公園內豐富視覺美感，黃昏時刻更充滿浪漫的異國風情。

陳大田指出，除近期種植的小花海，公園內的生態草原上芒草花隨風搖曳，園區洞洞板自生綠草，像極了法式馬卡龍，帶給來訪遊客無限想像。建設局力邀愛拍美照、愛賞花，喜愛自然的市民朋友別錯過，花期將一路綻放至年底，滿足市民偽出國的全新感受。

(中時 )