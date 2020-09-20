衛福部長陳時中日前接受節目專訪，並表示「吃豬睪丸體力會變好、變聰明」，引發議論。對此，台北市議員游淑慧表示，她早上去菜市場，真讓她聽到有阿嬤在問要買豬睪丸給孫子補，因為部長說吃了會聰明！「唉，部長別小看自己的公信力啊，快承認失言吧，不要教壞囝仔大小」。

衛福部長陳時中13日接受專訪時，主持人謝金河談及小時候喜歡吃豬睪丸炸麻油，陳時中當時笑回，「難怪你現在腦筋很好，體力又讚」。這番言論引來不小風波，陳時中則稱功效是長輩說的「民俗講法」，至於是否失言，陳回應「稱功效是長輩說的「民俗講法」，至於是否失言，陳回應「那就是我的長輩失言？」

對此，游淑慧在臉書指出，早上去菜市場，真讓她聽到有阿嬤在問，要買豬睪丸給孫子補，因為部長說吃了會聰明！「唉，部長別小看自己的公信力啊，快承認失言吧，不要教壞囝仔大小」。

游淑慧問台灣的營養師們，面對衛福部長陳時中胡言亂語，不知是否有道德勇氣，給民眾正確知識，免得阿公阿嬤誤信。游認為，一，吃豬睪丸不會變聰明，也沒這種民俗說法，「我想第一個這樣說的長輩，就是陳時中自己吧！」二，用豬睪丸補腦，腦沒補到，反而可能補入過多膽固醇。

陳時中日前對試吃3個月瘦肉精美豬曾表示「沒問題！但我有三高」，游淑慧諷刺表示，若要他吃美豬肉，他就要考慮三高，那他吃豬睪丸可能更要小心，「小心不是智商高，而是血壓高！」

(中時新聞網)