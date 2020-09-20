2020長庚永慶盃路跑，今天上午在台北、嘉義、高雄兵分三路進行，共超過3萬人響應，主辦也做好體溫監控管制，讓跑友們可以安心享受運動的快樂。

跑友在周日上午起個大早參與這項活動，主辦單位長庚醫院表示，今年台北場持續在總統府前廣場舉行，比賽分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元，且每位報名參加者都會獲得一件橘色T恤和橘色毛巾，現場形成一片橘海，相當壯觀，台北場並由長庚醫療財團法人主委程文俊與衛福部次長石崇良、健保署署長李伯璋、台北市政府體育局局長李再立、以及長庚運動醫學團隊照護的短跑國手「台灣最速男」楊俊瀚等人共同鳴槍後開始起跑。

長庚永慶路跑盃從2010年起舉辦，今年邁入第11屆，許多民眾表示已經「全勤」連續參加11屆永慶路跑，他們覺得這項活動非常好玩又有意義，現場還設有許多協辦單位設置的健康促進攤位，讓他們來參加路跑還能得到各種健康資訊，另外還有抽獎活動有機會抽到不錯的獎品，因此明年他們還要帶全家大小一起來參加。

長庚醫院表示，舉辦長庚永慶路跑盃目的希望在不斷提升醫療水準、培育優秀醫護人員、提供最佳醫療服務的同時，也關注國人慢性病罹患率逐年增加的危機，呼籲大家透過多運動改善健康，並且發揚創辦人王永慶規律運動與關懷社會的精神，今年活動主題為「病人安全」，響應9月17日「世界病人安全日」以及衛福部9月14日到9月20日「病人安全週」活動。

(中時 )