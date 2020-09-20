知名日本AV男優東尼大木，由於酷似周杰倫的外表，有著「暗黑周董」的稱號。而日前有粉絲發現，東尼大木的粉絲團竟然開始搞起時下當紅的直播拍賣，但實際詢問東尼大木本人，卻得到「粉絲團遭到盜用」的回應。

東尼大木粉絲團近日出現多篇直播拍賣貼文，結果本人表示粉絲團已遭盜用。（圖／翻攝自東尼大木粉絲團）

針對近日東尼大木粉絲團出現大量直播拍賣一事，《CTWANT》獨家訪問到東尼大木本人，他表示目前已經沒有粉絲團的管理權限，所以對直播拍賣一是無法可解。他表示，粉絲團是遭到當初協助創立的管理員盜用。

《CTWANT》也詢問到該名管理員，管理員表示，自從去年透過粉絲團發表聲明後，就遭到東尼大木的管理團隊移除權限，目前已經沒有粉絲團的管理權限了。之後他也以手機截圖為證，表示他目前真的沒有東尼大木粉絲團的權限。

東尼大木聽聞後，駁斥此說法，表示粉絲團就是被這名管理員搶走。並表示當初該名管理員是以「協助粉絲團取得藍勾勾」為由，並承諾取得認證後就會移轉粉絲團權限給東尼大木的管理團隊，於是放心交給他處理。沒想到該名管理員在取得粉絲團的權限後，就將原本的管理團隊全數移除，才造成今天的情形。雙方各說各話，各執一詞。

事實上，東尼大木這兩年屢屢登上媒體版面。他去年爆出性侵風波，被控夥同朋友橫山一光性侵前輩Pierre劍的女友，還被曝光「土下座」謝罪的影片，一度成為許多人關注的焦點，而在經過日本法院的調查後，在今年4月，東尼大木在推特上發布不起訴處分告知書來證明自己的清白，更痛斥Pierre劍就只是刪文，怒罵「所以說，事情就這樣結束了嗎？」

針對去年的性侵風波，東尼大木曾貼出不起訴處分告知書來證明自己的清白。（圖／翻攝自東尼大木推特）

(中時新聞網)