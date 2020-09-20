台中市北屯區出租套房起火 獨居男70％燙傷送醫 13:322020/09/20 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場火勢侷限於彈簧床上，燃燒面積約10平方公尺、財物損失約1萬元。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消緊急將受傷的男子送醫。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真） 台中市北屯區安順東七街一棟社區大樓出租套房20日上午9點多發生火警！消防隊9：29分獲報大樓8樓冒出黑煙，唯警消到場發現現場外觀無火煙情形但有焦味，佈線入室查看發現60歲的獨居男子躺在床上意識模糊，警急將他送醫，火災原因仍待釐清。 消防局指稱，傷者為60歲男性，該套房為其獨自承租，事後發現現場火勢侷限於彈簧床上，燃燒面積約10平方公尺、財物損失約1萬元；目前該男子立中國附醫搶救，全身受有70％燒燙傷2至3度、意識模糊。 (中時 ) #套房 #發現 #大樓 #意識 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中民宅氣爆！4死1傷 火球暴衝對面民宅 延燒6戶 06:302020/09/19 社會 路倒隱情拒報案 警方鍥而不捨逮捕暴力討債5男1女 11:222020/09/20 社會 刺殺懷孕物管 男逃1日後投案 04:102020/09/20 社會新聞 報復出遊 阿公開車撞樹2人不治 04:102020/09/20 社會新聞 囂張！廟方好心免費借宿 男子夜偷4面神明銀牌 11:002020/09/20 社會 台中恐怖氣爆畫面曝光！火球炸裂全街 一家3死母子死前狂喊：救命 14:112020/09/19 社會 耳朵有聲音喊殺 台中男房客刺懷孕物管10多刀遭羈押 10:032020/09/20 社會 陳男遺體旁有瓦斯桶、打火機 東海4死氣爆 不排除人為因素 04:102020/09/20 社會新聞 新聞早班車》親歷封城 台青導演分享抗疫紀錄 07:092020/09/20 政治 美女主播親熱私照外流 被爆「勾搭多男」重創形象 08:482020/09/20 娛樂 社會熱門新聞 48小時前剛哀悼「小鬼」黃鴻升 藝人御用領隊「自由哥」倒臥浴室猝死 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 信義區長髮美眉遭潑屎 滿滿一桶從頭蓋下惡臭狂飄 - 社會 慾望人妻深不見底 小王連戰11天吃不消 怨：蛋囊還沒滿又要出擊 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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