警消緊急將受傷的男子送醫。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區安順東七街一棟社區大樓出租套房20日上午9點多發生火警！消防隊9：29分獲報大樓8樓冒出黑煙，唯警消到場發現現場外觀無火煙情形但有焦味，佈線入室查看發現60歲的獨居男子躺在床上意識模糊，警急將他送醫，火災原因仍待釐清。

消防局指稱，傷者為60歲男性，該套房為其獨自承租，事後發現現場火勢侷限於彈簧床上，燃燒面積約10平方公尺、財物損失約1萬元；目前該男子立中國附醫搶救，全身受有70％燒燙傷2至3度、意識模糊。

(中時 )