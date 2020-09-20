宜蘭雷公埤驚見女浮屍 無明顯外傷 13:352020/09/20 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣員山鄉雷公埤今早發現一具女浮屍，警方初步調查，婦人身上無明顯外傷，將進一步相驗釐清死因。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣員山鄉雷公埤今天（20日）早上發現一具女浮屍，警方獲報後前往現場調查，死者是年約40多歲的張姓婦人，她駕駛的小客車就停在雷公埤，衣物等物放在路旁，初步調查婦人身上無明顯外傷，警方將進一步相驗釐清婦人死因。 (中時 ) #宜蘭縣 #員山鄉 #雷公埤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東海商圈氣爆意外 社會局發放慰問金協助處理善後 12:482020/09/19 社會 新仇舊恨 台南工地驚傳凶殺案 釀1死1重傷 15:242020/09/19 社會 不滿太極門土地收國有 執行官住處前舉牌抗議涉恐嚇 11:302020/09/20 社會 鳥松廢溶劑飄惡臭 緊急運離 04:102020/09/19 地方新聞 女勇者芭拉 帶通用挺過暴風雨 04:102020/09/20 全球財經 排骨便當下驚見「神秘英文」 7千網友跟著唸笑翻 15:092020/09/19 生活 賓士下匝道自撞噴掉前輪 騎士遭擦撞全身傷 駕駛不見蹤影 09:362020/09/20 社會 假約炮真打劫！190cm長人約2女摩鐵性交易 竟包緊緊行搶 12:582020/09/19 社會 耳朵有聲音喊殺 台中男房客刺懷孕物管10多刀遭羈押 10:032020/09/20 社會 48小時前剛哀悼「小鬼」黃鴻升 藝人御用領隊「自由哥」倒臥浴室猝死 10:402020/09/20 社會 社會熱門新聞 48小時前剛哀悼「小鬼」黃鴻升 藝人御用領隊「自由哥」倒臥浴室猝死 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 信義區長髮美眉遭潑屎 滿滿一桶從頭蓋下惡臭狂飄 - 社會 慾望人妻深不見底 小王連戰11天吃不消 怨：蛋囊還沒滿又要出擊 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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