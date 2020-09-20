宜蘭縣員山鄉雷公埤今天（20日）早上發現一具女浮屍，警方獲報後前往現場調查，死者是年約40多歲的張姓婦人，她駕駛的小客車就停在雷公埤，衣物等物放在路旁，初步調查婦人身上無明顯外傷，警方將進一步相驗釐清婦人死因。

(中時 )