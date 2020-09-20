中美貿易戰隨著美國選舉而持續升溫，美國總統川普動作頻頻。國民黨立委李貴敏指出，要從商業角度去了解川普的判斷，川普對中國大陸的手段都是在「叫牌」，看中國大陸大概可以承受到怎麼樣的程度。李提醒，台灣不需要加入這個牌局，不要做任何一方的代理人。

美國原定今日封殺TikTok（抖音國際版），但川普批准其繼續營運，但新的TikTok公司將由軟體公司甲骨文（Oracle）與零售商龍頭沃爾瑪（Walmart）管控。李貴敏指出，不管美國駐北京大使辭職，或抖音交易案，甚至最近台海情勢緊張，最終都要回到一個基準點，也就是美國大選。

李貴敏指出，川普的決策與手法雖有很多爭議，但他從過去到目前為止的立場始終講到的就是商業利益。商業利益一直是放在政治考量之前。從抖音事件來看，政治上來說可能有所謂資安顧慮，但真正川普的立場來說，他先宣布封殺的期限，就是先施壓，要你接受他商業談判的各項條件，抖音不接受就退出美國，也就是「叫牌」。

李貴敏指出，在談判上，川普幫美國企業創造了談判的巨大籌碼，對川普來說，他諸多作為都是要顯示一個原則，就是「美國優先」，所有動作都是要讓選民知道，它的最終效益是美國可以透過這些情形獲利。必須從商業談判的角度才能更理解川普的風格。

李貴敏表示，在國際談判或是協商的商業過程中，叫牌是很重要的，所以再提到目前中美矛盾與駐京大使召回這件事，他也是在「叫牌」，它會試著看中國大陸大概可以承受到怎麼樣的程度。

李貴敏提醒，台灣目前最重要的原則，就是不需要加入這個牌局，不要加入叫牌的動作。台灣更不要做哪一方的代理人，對台灣的利益、台灣的安全才是最好的選擇，千萬「別跟著叫牌」。

(中時 )