【現場直播】再增1例境外移入 中央疫情指揮中心臨時記者會｜2020.09.20

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增1例COVID-19(新冠肺炎)病例，為菲律賓籍30多歲女性(案507)，今(2020)年9月18日自菲律賓入境，來台目的為工作。

指揮中心表示，個案9月18日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後前往集中檢疫所檢疫，於今日確診，目前收治住院隔離，無疑似症狀。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共23人，其中9人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，14人為機組員，因全程有適當防護措施，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計91,555例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含90,461例排除)，其中507例確診，分別為415例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、479人解除隔離、21人住院隔離中。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前菲律賓每天維持三四千例確診，雖然較先前最高峰的單日六千人確診數字下降，但降幅仍然相當緩慢，先前專家諮詢小組曾針對菲律賓是否解除高風險國家的入境普篩政策討論，但目前尚未有定論。

至於東南亞其他高風險國家是否也要比照菲律賓實施入境普篩？莊人祥說，這部分經評估後還是決定以菲律賓普篩為主。

(中時新聞網)