新竹市林智堅（左）20親自介紹市府出版的「如果風看得見」自然科讀本，未來將作為國小3至6年級學生的補充教材。（陳育賢攝）

「如果風看得見」自然科讀本，未來將作為國小3至6年級學生的補充教材，希望讓科普教育向下扎根。（陳育賢攝）

為提升108課綱科技領域素養，將原本深奧的科學原理以淺顯易懂的方式，讓孩子更了解新竹地理特色及科學知識，新竹市政府特別出版「如果風看得見」自然科讀本，未來將作為國小3至6年級學生的補充教材，希望讓科普教育向下扎根。

市府表示，新竹市政府此次與美感細胞合作研發國小自然課教材「如果風看得見」讀本，希望翻轉傳統自然課，學生未來可從繪本、教導手作方式，了解、體驗看不見自然科學，目前已經印製5000套書，國小3年級至6年級學生每堂自然課都可共享此本書。

市長林智堅今天與美感細胞創辦人陳慕天、空軍飛官上尉蔣青樺一同開箱「如果風看得見」科學教育書。

林智堅表示，日本連防災指導手冊都是圖文並茂，「一點都不無聊」，他因此發想竹市教材革命，「如果風看得見」為文學、藝術、科學的跨域繪本書，以新竹特色「風」為內容，用最簡單好懂的語言，讓孩子認識風的原理。

此書還找來新竹飛官分享飛行經驗，學生不僅可學習風的原理、應用等各類知識，還能依照操作本，摺出戰鬥紙飛機，與風互動。

林智堅說，「如果風看得見」從市鳥喜鵲想飛為故事主軸，第1冊喜鵲先拜訪市樹黑松，從植物種子在空中飛舞，發現「風」，更了解白努利原理等原理。

第2冊喜鵲看見風箏、風車、米粉等新竹在地與風相關物品，因此認識風對生活影響；第3冊喜鵲進入新竹空軍基地、香山風力發電等，學習風的科技應用；第4冊則是操作本，教導學生摺出風車、紙蛇等，與風互動。

「如果風看得見」不僅內容創新，也顛覆傳統課本型態，前3冊書本前、後都是封面，拉開呈現Z字形，一面是繪本，以細膩繪圖搭配故事，另一面則是教育書，敘述風的科學原理。

(中時 )