李麗芬日前應「離島縣聯合運動會」邀請至馬祖南竿開唱，帶來〈得意的笑〉、〈城市英雄〉、〈愛江山更愛美人〉等招牌歌，十幾位鮮肉小帥哥熱情上台伴舞，李麗芬便扮演起士官長，讓帥哥們乖乖地一個口令一個動作，稍息立正排排站，引起台下熱烈的掌聲和笑聲。

這次是李麗芬第二次到馬祖演出，去年5月份第一次去馬祖表演，她一到松山機場便遇上了馬祖南竿當地天氣起大霧，飛機停飛。為免活動開天窗，只好改由基隆搭乘晚上的船，經過8、9個小時，天亮後才抵達了馬祖南竿。也還好當時的大霧，讓上次的行程中有了意外的浪漫，看到了藍眼淚。

此次行程待在馬祖的時間非常短，李麗芬把握時間在演出後直奔餐廳，大快朵頤，犒賞了五臟廟。肥美新鮮的淡菜，讓李麗芬忍不住想要再請老闆炒第二盤，被經紀人連忙制止，留著一些沒有吃到的遺憾菜單，下一次來會更期待。

李麗芬平日生活規律，有良好運動習慣，她也提醒60歲的自己和所有朋友們，大啖美食偶爾為之且適量，平常要愛護自己的身體、早睡早起，自律自己的生活習慣，並且珍惜身邊的每一個人，最重要是把握當下開開心心的過好每一天。

李麗芬受邀到馬祖「離島縣聯合運動會」表演。（尚時代文創娛樂提供）

李麗芬二度造訪馬祖。（尚時代文創娛樂提供）

李麗芬大啖海鮮。（尚時代文創娛樂提供）

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