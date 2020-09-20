與前高雄市長韓國瑜交情不錯的國民黨立委許淑華，多在南投跑行程，更常常在臉書介紹南投在地美食，也分享每日行程。她今(20日)則是在臉書曬出參加水里鄉農會七十週年活動，並力推水里特產，照片一曝光，半天的時間就有超過7000名網友按讚。

許淑華今在臉書寫下，水里鄉位處南投山區，因得天獨厚的氣候，農產品豐富多元。今年適逢水里鄉農會七十週年，同時啟用農民直銷站「里物」，以「問號」為新推廣品牌，由在地農會向大眾「解答」水里特產的優秀之處，更期盼透過這樣的直售平台，縮短消費者與農民的距離，讓新鮮的蔬果快速進到消費者手中。

而貼文一曝光，不少網友都紛紛歪樓大喊「還是那麼漂亮迷人」、「介紹在地農產品！辛苦了」、「馬尾不見，更顯淑女端莊美麗」、「委員加油」、「我們都還要妳及韓國瑜出來為國為民服務呢」。還有網友看見貼文後留言表示，「委員早，經您的推薦介紹，我決定去消費採購，買些必需品，逛逛玩」。

其實許淑華常在臉書分享南投在地美食、道路交通改善工程等地方會勘行程、以及在臉書分享國民黨立院黨團時政議題，常常都會引起網友討論。

(中時新聞網)