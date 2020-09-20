台北市教育局積極推動智慧支付，本學期更推動「親子帳號綁定」，未來在支付學費和其他費用時，能減輕學校行政負擔，目前開學已3周，已有30多校綁定率超過7成，親子帳號申請人數已接近10萬人，其中金華國小共有1207位學生，已申請綁定的有1168人，綁定率高達96.77％，是綁定最踴躍的學校，而日新國小與信義國中也在學校日一步步引導家長快速完成綁定。

台北市教育局指出，許多國高中職也透過學校日宣導，了解綁定服務，尤其高中職1、2年級的學生家長還能透過親子綁定，看到學生的學習歷程檔案，都非常感動，在子女進入高中生涯後還能了解孩子在校生活。

金華國小教務主任曹曦表示，學校在開學前就規畫親子綁定與學雜費智慧支付推動，學校導師認真宣導也是親子綁定作業推展的關鍵，在與家長溝通上，許多家長還是會有疑慮，但學校日面對面溝通是最好的時機點。

曹曦指出，金華國小有課後照顧班、校外教學等繳費帳單，都可透過系統即時向家長呈現，綁定後還能透過校務行政系統查看孩子的出缺勤和獎懲等資料，小一生綁定後最多可用12年。

教育局表示，本次親子帳號綁定與學雜費電子支付的推動，除了讓家長可以用更便利的方式繳費外，最有感的是學校的出納組，不僅省去收現金的麻煩，更免去收集紙本帳單對帳，透過系統後臺就可以快速而清楚的知道學生的費用繳交情形，對於智慧校園行政減量而言是相當成功的一步。

(中時 )