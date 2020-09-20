2020年演藝圈憾事連環爆，日本資深男星齋藤洋介，演出《阿信》、《金八先生》、《東大特訓班》等經典日劇聞名，被奉為「金牌綠葉」，而他昨(9/19)爆出離世消息，竟是吃飯途中身體不適，送醫後仍回天乏術，來不及過70歲生日，死訊震撼日本演藝圈。

曾與「國民姊夫」AKIRA合作電影的齋藤洋介，是圈內硬底子演技派資深演員，自80年代出道起，雖多演配角，但每每有畫龍點睛之效，擁有數不清的代表作，沒想到他7月在一次牙科看診時，意外發現罹患咽喉癌，進一步診斷後確定到了末期，他選擇積極面對，立即接受了手術，開刀後住院一周，即返家休養，並為養病暫停了工作。

孰料數周前，齋藤洋介再度面臨惡夢，癌症復發，他仍不屈服，接受放射線治療，開始了往返家與醫院之間的旅途，而經紀公司透露，過世前一天還有跟齋藤洋介聯絡，電話中並無異狀，還說要趁疫情期間將癌症控制好，期待明年回歸熱愛的演藝工作，沒想到隔天就發生憾事。

據悉，當天晚上齋藤洋介在家跟妻子一起吃晚餐，中途突然身體不舒服，馬上被家人緊急送到了醫院，但情況惡化得太快，齋藤洋介經盡力搶救仍無效，目前死因尚待釐清，事實上，齋藤洋介罹癌前工作不斷，入行這40年來持續有作品推出，跟山崎賢人、坂口拓合作的新電影《狂武蔵》上個月上映，沒想到成為遺作。

(中時新聞網)