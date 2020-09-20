由新光人壽、新光銀行與元富證券共同舉辦的第17屆「新光盃熱門街舞大賽」，今年因為新冠肺炎疫情順延舉辦，本屆吸引將近170組隊伍參賽，創新光盃賽史新高，經過8月22日、8月23日二場初賽，總決賽昨天在新光摩天大樓廣場進行，社會組冠軍為HRC Hybrid Crew，青年組及少年組分別由蘋果家族、HRC LADY GIRLS奪冠。

已邁入第17年的「新光盃熱門街舞大賽」，是國內最具指標性及代表性的專業級街舞大賽，以鼓勵青年朋友從事正當休閒活動、促進身心正常發展為宗旨，提供熱愛街舞的朋友一個國際化規格的展現青春圓夢舞台，每年比賽都聚集各路舞林高手熱情支持。

新光金控表示，17年來新光是首家也是唯一一家長期獨資舉辦熱門街舞比賽的私人企業，目前許多街舞界的人才都曾是新光盃的參賽者，近年多位新光盃的評審老師也都曾經在這個舞台上展現舞技、拿下優勝，成功為台灣孕育出許多專業街舞人才。

本屆大賽分為開放組、青年組及少年組，冠軍可分別獲得10萬元、8萬元及5萬元獎金，且自2017年起，為鼓勵優秀街舞好手出國爭光，優勝隊伍還可獲每組10萬元出國比賽基金，總獎金總計超過百萬元。

(中時 )