前高雄市長韓國瑜遭罷後，一舉一動都受到注目，而最新消息指出韓國瑜很有可能參選台北市長，桃園則推派子弟兵前藍委孫大千參選，對此，資深媒體人王瑞德直言，韓參選桃園的勝算比台北大，因為民進黨在桃園市長鄭文燦任期屆滿後，還不知接班人是誰，且桃園藍大於綠，又有全國最大眷區，韓國瑜出馬，勝算非常高。但若韓決定參選台北市，首當其衝就是國民黨立委蔣萬安。至於韓會不會選黨主席，王瑞德認為因為黨主席要籌錢，因此參選黨主席對韓國瑜來說沒有好處。

韓國瑜離開高雄之後，便顯少出現在大眾面前，這兩日他再度現身，除引起韓粉關注，其未來的動向也受到外界注意。對此，資深媒體人韋安分析，之前曾有傳言稱韓會參選桃園市長，不過現在這種可能性已不存在，2022桃園選戰可能由前立委孫大千出馬。

對此，王瑞德在政論節目《台灣最前線》上表示，民進黨現在在桃園面臨到一個很嚴重的狀況，有誰能接班鄭文燦？鄭文燦在桃園，藉由其人和的特色，成功結合藍綠和無黨的勢力，但是鄭文燦兩屆即將任滿，誰是鄭文燦的接班人？目前還很難看出來。

王瑞德直言，現在傳出孫大千要選桃園市，但論勝算，要看民進黨派出的人是誰，否則孫大千贏的機率較低，而且國民黨在桃園也有其他適合人選可選。但要是韓國瑜選桃園就不一樣，桃園有全國最大的眷區，韓參選勝算很高。至於台北，雖然韓國瑜的講話風格可能很適合高雄，但適不適合台北就難說了，可若韓國瑜真要參選，首當其衝就是蔣萬安。

至於韓會不會選黨主席，王瑞德認為，因為現在國民黨缺錢，韓國瑜若真當黨主席就要去籌錢，這對自己沒有好處。

(中時新聞網)