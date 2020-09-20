基隆市信義國小老師范瑞倩發現學生長期受家暴，通報社會處協助處理，並協助後續幫助。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市信義國小老師范瑞倩及五堵國小附設幼兒園老師王利恩獲大愛菁師獎，王利恩幫助家長接受孩子疑似患有自閉症，並積極尋找專業醫療機構協助；范瑞倩則是發現學生長期受家暴，通報社會處協助處理，並協助後續幫助，2人對學生的關愛備受肯定，將於24日舉行頒獎典禮。

王利恩表示，自己班上有一位5歲的學童還包著尿布，其父母原以為孩子只是開竅較晚，不知如何管教，常常躲在教室門外窺探身心俱疲，為讓家長能接受，積極尋找專業醫療機構的協助，學童也一點一滴進步中，讓她相信只要給予孩子與父母同理、鼓勵與信心，以及良性親師互動才能攜手合力幫助孩子成長與學習。

范瑞倩談到自身經歷指出，有一次長期觀察發現班上學生到9月還穿著長袖外套，發現不對勁，經聊天得知學生長期受家暴而滿身新舊傷痕，由學校通報社會處並為其後續做妥適處理，為減輕其父母壓力及家庭負擔，不僅幫助申請午餐補助及課後輔導，也時常給予鼓勵並告訴學生，老師就是他的避風港。

這次大愛菁師獎主要表揚教師發揮教育大愛精神，基隆有2位老師獲獎，其中，范瑞倩今年也獲基隆市教澤獎，她對學生無微不至的照顧備受肯定，而外界直呼實至名歸。

(中時 )