今年雨水較少，虎頭蜂特別兇猛，花蓮縣消防人員4月迄今已執行1445件除蜂案。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮林管處護管員18日在和仁山區執行任務時，遭群蜂螫咬昏迷休克；清明過後到中秋前，是虎頭蜂出沒旺季，花蓮縣消防局4月迄今共接獲1445件除蜂案件，有57人遭蜂螫受傷，提醒民眾注意。

縣消防局救災救護指揮科小隊長彭康祐說，去年9月18日至今年9月18日間，全年共累積2080件次除蜂案，其中今年清明至本月18日間就有1445件次，佔全年除蜂案件69.47％；秋冬季節正值虎頭蜂巢構築時期，巡邏工蜂會加大警戒區域，時節愈近中秋，蜂群更趨活躍，故蜂螫事件頻傳。

彭康祐指出，蜂毒中所含的蜂蛋白過敏反應因人而異，若有體質過敏的人被螫後可能會立即送命，蜂螫主要危險性便在於此。今年雨水較少，虎頭蜂特別兇猛，遭螫過敏反應除發癢、暈眩、胸部不適、眼瞼嘴唇等部位明顯腫脹，嚴重者可能造成過敏性休克，若引發瀰漫性血管內凝血反應甚至死亡。

他說，民眾若見單飛虎頭蜂，表示已進入棲息範圍，最好停止前進且遠離，切勿用手拍打虎頭蜂，避免遭蜂群攻擊；若不慎遇到蜂群攻擊，應分秒必爭快跑，團體被攻擊時則分開奔跑，保護頭部，建議用衣物蓋頭，邊跑邊將衣物放在頭頂上輪轉，或將衣物拋出，混淆虎頭蜂的攻擊目標，避免遭其噴放化學物質導致蜂群攻擊。

(中時 )