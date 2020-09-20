台中東區台中路一出租大樓18日發生懷孕5周物業管理員遭房客刺傷案件，凶嫌投案後傳出35歲的詹婦曾在日前提醒26歲的劉姓男子18日要交房租，是否因此起意行凶，仍待釐清，據悉劉男到案後說詞反覆，不斷表示，不知為何會殺人？當時腦筋一片空白。

懷胎5周的詹婦，18日因其所屬物業公司房客聲稱浴室漏水到場查看，竟遭劉男持利剪朝其背後狂刺，肩、頸、背被刺了11刀，驚嚇之中，詹婦不斷哭求：「我肚子裡還有寶寶，拜託放過我！」但劉男仍不為所動，直到鄰屋房客聽到哀嚎聲報謷，劉男才奪門而逃。

詹婦幸經送醫搶救，目前母子均安，其友人PO文公布驚竦經過，批「壓力大就可以隨便，要勒斃人拿刀刺人嗎？」網友紛紛留言痛斥兇嫌：「敗類」、「人渣」、「垃圾」；劉嫌隔日在清水分局投案，警方在訊後也依殺人未遂將全案移送。

劉嫌為屏東人，兩個月前失業，到案後他辯稱：不知為何會行凶、腦中一片空白，但詹婦表示，曾提醒劉和女友18日要繳房租，但劉嫌否認，因繳不出房租而行凶。

(中時 )