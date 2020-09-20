家長平時工作繁忙，利用假日帶著小孩或孫子一同參加活動，讓小孩學會珍惜共處的時光。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

小朋友跟爸爸媽媽或爺爺奶奶一起參加，可藉以增進親子互動和情感交流。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心大雅志工隊從暑假起至今，已陸續辦理多場幸福四季-幸福家庭樂書香活動，本季主打代間教育；希望透過各種活動融入代間教育議題，如親子祖孫一起做竹蜻蜓、唸童謠及打響板等童玩，或是透過繪本導讀來帶領親子、祖孫們一起來學習。

台中市家庭教育中心，20日特別以「奶奶的記憶森林」繪本導讀，邀請親子祖孫共同參加，現今臺灣社會高齡化，生老病死是每個人都要學習如何面對的議題，透過失智議題的繪本導讀，從孩子的角度和眼光，讓孩子更體諒關懷長輩們，並了解陪伴的意義。

活動參與對象為6-12歲學童及其家庭成員，透過中心志工溫暖的帶領，一起讀繪本，也一起手做DIY「奶奶的珠寶盒」，帶著小朋友學習如何將空牛奶盒廢物利用，並搭配剪貼美麗的紙材，完成一個精緻美麗的珠寶盒!讓奶奶們也彷彿坐著時光機，回到年輕時期，拿著珠寶盒的美麗樣子。

家長表示，平時因工作繁忙，有機會利用假日帶著小孩或孫子一同參加這個活動，真的很棒很開心，也讓小孩學會珍惜共處的時光。家庭教育中心指出，此一系列活動由大雅志工隊規劃，利用週末，讓小朋友跟爸爸媽媽或爺爺奶奶一起參加，可藉以增進親子互動和情感交流。

教育局強調，家庭教育是家的根本，家庭教育的推廣是非常重要的一環，未來仍會繼續安排各項活動，歡迎民眾踴躍參與家庭教育中心辦理的各項活動，共享天倫之樂。

(中時 )