有車主在臉書「我是太平人」PO日前開車行經太平區樹孝路的一段影片，一名三歲男童從馬路一頭衝出，造成三機車連撞，車主表示，自己急剎才沒撞到男童，並質問家長「如果不幸釀成意外，後悔來得及嗎？」對此太平警分局呼籲父母或法定代理人，切勿讓未滿14歲之幼童於道路任意奔跑妨礙交通或衍生事故。

從該名車主指出，9月18日晚間21點05分開車經過太平區樹校路在路口要右轉，突然有個小男童從路旁衝出跑到對面，他幸好緊急剎車沒有撞到，但旁邊三輛機車則撞成一團，事發當時男童完全沒有家長陪同，而五分鐘後才看到媽媽帶著男童從對面過來向三輛機車騎士道歉。

台中市太平分局交通分隊分隊長陳彥丞指出，目前未接獲報案，已保留本案影像，如事後有報案者，警方將依規定受理。他也呼籲，呼籲父母或法定代理人，應隨時留意孩童動態，切勿讓未滿14歲之幼童於道路任意奔跑妨礙交通或衍生事故。且依照道路交通管理處罰條例規定，未滿14歲之人於道路任意奔跑足以妨礙交通可處罰其法定代理人或監護人。

(中時 )