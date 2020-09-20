美聯中區第2席位確定落入明尼蘇達雙城手中，20日他們8-1擊敗小熊，加上印地安人輸給老虎，原本最激烈的美中競爭反而成為最早定下來的戰區。美聯中區確定由白襪、雙城兩席晉級。印隊改持美聯外卡，他們目前位居外卡第一名，預計可與藍鳥共同晉級。

雙城第7局在沙諾(Miguel Sano)的陽春炮領軍下一口氣灌進5分，擊潰小熊防線。雙城去年以307轟刷新大聯盟紀錄，場均得分高達5.8分(僅次於洋基)。今年他們火力大幅下降，場均僅4.4分(大聯盟平均4.7分)，最近10場得點圈有人的團隊打擊率僅0.140，只能靠全壘打硬撐，但也沒有轟得像去年一樣猛，打擊全面輸給崛起的白襪。

輸球的小熊仍在國聯中區一馬當先，該區的紅雀、紅人、釀酒人仍在混戰，最後一周才能分出勝負。小熊還未保證晉級，但有4.5場勝差的安全距離。

另一方面，老虎隊總教練賈登海爾(Ron Gardenhire)因健康問題宣布提前退休，對戰印地安人是他最後一場執教。印隊領先到第8局，被老虎強攻4分逆轉，老虎以5-2獲勝。投手諾瑞斯(Daniel Norris)說：「大家都是這麼想的，我們要贏下這場獻給總教練。」

(中時新聞網)