政府突襲式宣布開放進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30個月以上美牛，爭議持續延燒，網路平台也對此進行民意調查，「蔡英文總統該不該去國會進行國情報告？」投票結果顯示，大部分的民眾都認為蔡英文應該去國會報告，認為在美豬政策上，政府未說明清楚。

國民黨為抗議美豬進口，立法院18日開議，國民黨立委在議場開門前高喊口號，反對美豬牛進口，並登記送交提案，要求蔡英文總統赴立院國情報告有關美豬牛政策，並為進口一事，要蔡英文與蘇貞昌向全民道歉。

yahoo民調也針對美豬進口議題進行民調，投票時間18日開始至23日，截至今（20）日下午2時許，共有1.4萬名網友投票，結果顯示，86%的人認為蔡英文應該去國會進行國情報告，8.8%認為別去，另有5.2%不知道、沒意見。

至於蔡英文曾自許是「最會溝通的政府」，僅4.0%的人認為非常好，50.1%覺得非常差，另外29.5%表示還算可以、12.4%覺得不太好、4.0%不知道、沒意見。

關於進口美豬，政府是否向國人說明清楚？66.5%的人認為不清楚，29.5%的人覺得還算清楚或非常清楚，4.0%不知道、沒意見。

(中時新聞網)