小鬼黃鴻升靈堂 親友粉絲前往悼念

黃鴻升（小鬼）16日位於台北龍巖民權會館的靈堂開放第二天，吳宗憲與女兒吳姍儒（Sandy）、KID中午臉色凝重到場，在靈堂裡待了近2小時後，吳宗憲帶著KID及峮峮受訪表示，他和KID為小鬼寫了一首歌《？》，歌名取為問號是因不能接受小鬼那麼年輕就離開，憲哥語帶哽咽表示，這首歌的兩句歌詞「天堂有多遠，你的行李帶得夠不夠」。

吳宗憲到小鬼靈堂致意。（盧禕祺攝）

吳宗憲誇小鬼是難得零負評的藝人，「我跟黃爸爸說他教育得真好，小鬼演藝圈裡非常難得的零負評藝人，男女生都喜歡他」；黃爸透露兒子沒有太多痛苦就離開，只有3秒時間，吳宗憲難過形容「就像電腦關機一樣」。

吳宗憲透露自己與小鬼的最後一通訊息，是小鬼傳給他寫：「憲哥，謝謝你照顧峮峮。」他今告訴峮峮這件事，峮峮站在一旁聽到，立刻落淚，趕緊戴上墨鏡，吳宗憲安慰表示：「她是個很棒孩子,希望她能勇敢走出來。」

回憶小鬼，吳宗憲強忍難過情緒說：「我們是可以不說話的朋友，我們感情比家人還要家人」，至於節目《綜藝玩很大》的後續，吳宗憲則表示，完全沒想到這些「這個節目要不然就...，我跟KID都錄不下去」，表示希望外界再給一點時間看看。

(中時新聞網)