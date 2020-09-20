藝人熊熊卓毓彤（18）日被網友瘋傳一段影片，片中一名與她長像神似的女子，在一名男子腿間「吞吐」，引發網友熱議，紛紛跪求上車。對此經紀人也在昨日做出回應表示，「並未看到影片，實在無從回應，謝謝」，而更有媒體爆料，熊熊疑似在不久前，才與開著霸氣車牌「0857」特斯拉的小開男友鄭旭哲分手了，而鄭旭哲的男性友人也出面回應，影片中的男子「不會是他」。

34歲女藝人熊熊卓毓彤身材姣好，擁有不少男性粉絲，而近日網路流傳一支長達3分16秒的影片，只見片中女子與熊熊長相神似，穿著卡通圖案黃色T恤，跪在一名男子雙腿間吞吐。對此熊熊本人尚未回應相關問題，不過在昨日已將IG關閉留言。今年4月間，媒體曾目擊熊熊被特斯拉小開鄭旭哲公主抱回家，戀情因此曝光，而被拍到後的3個月，又傳出熊熊已有身孕10週，兩人可能隨時步入禮堂。

據《鏡週刊》報導，鄭旭哲的友人爆料，該影片中的房間擺設很爛，因此確定該男絕對不會是鄭男；他更表示畫面中的男子看起來有點胖，而鄭旭哲的身材算是標準，更加確定不會是他。由於該影片已造成PTT鄉民的暴動，網友紛紛扮起柯南欲要調查影片中的男子是否為鄭男。

網友在PTT熱烈討論疑似熊熊不雅片的話題。（圖／翻攝自PTT）

同時，也有網友問及「特斯拉男還會收熊熊嗎？」而其中有一名網友則呼籲鄭男，不妨學學艾成，也能修成正果，不過現在也有傳言指出，熊熊其實早已和鄭男分手，而究竟影片是如何外流的，仍不得而知。

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(中時新聞網)