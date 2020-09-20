吸睛比基尼辣妹團。（明衍行銷提供）

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為促進澎湖秋冬的觀光旅遊產業，今年推出「澎湖秋瘋季」系列活動，特別舉辦多項大型的觀光運動賽事，今天上午7點在澎湖遊客中心展開「2020澎湖跳島101K自行車活動」，現場邀請吸睛比基尼辣妹與來自全台逾700名車友參加，一起享受秋風時節澎湖在地的風景與文化。

本次活動由交通部觀光局副局長周廷彰主持，和澎管處處長許宗民、澎湖縣政府參議蔡淇賢、馬公市市長葉竹林、馬公市市民代表會主席許國正、澎湖縣自行車協會理事長郭建立和澎坊股份有限公司副理翁嘉仁等一同出席鳴槍儀式，除了澎湖鄉親力挺外，更吸引近500名台灣車友移師來澎湖參與自行車活動，踴躍報名地盛況讓澎湖秋季旅遊注入活水，同時也結合旅遊業者與地方產業等，共同打造秋季旅遊新型態。

參與民眾中，有4位比基尼辣妹組團報名參加20K休閒組，頂著烈日順利完賽，直呼非常過癮，也很開心能夠有如此特別的單車經驗；來自智利的車友費南多（Fernando）表示，平常在台灣有騎單車的習慣，透過臉書得知這個活動，也剛好藉由這個活動初訪澎湖，來體驗澎湖的美景；他很訝異自己能夠騎進101K的前五名，明年有機會的話願意再來參加。

澎管處處長許宗民表示，澎湖不只有美麗的海洋資源，更有獨特的海島風情，為了延續夏季旅遊熱潮，並迎接2021台灣自行車旅遊年到來，今年澎湖秋瘋季特別舉辦自行車活動，希望透過運動與觀光結合，以漫遊慢騎的輕旅行方式，讓車友細細欣賞澎湖獨特的海島風情、暢遊菊島，以達到宣傳澎湖在地之美，進一步促進觀光產業產值的提升。

(中時 )