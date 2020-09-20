樟湖社區理事長廖啟聰以手機連續紀錄4年，前幾天他又拍到一年一度「白龍」壯觀鳥況。（廖啟聰提供）

有人以黃頭鷺遷徙的陣仗稱為「白龍」，廖啟聰認為若稱為「白露鳥」應更有意義。（廖啟聰提供）

黃頭鷺會沿著清水溪飛行，圖為清水溪河谷。（周麗蘭攝）

台灣秋季時黃頭鷺會往南遷徙，古坑鄉樟湖村位於遷徙路徑上，8年前開始有村民發現秋天時會有很多白鷺鷥飛過，遙看狀似白龍，時間長達5、6分鐘，今年黃頭鷺遷徙自八月底已展開，周末不少民眾上山等，不過最佳觀賞時機是傍晚4點多到6點，預計到十月都還看得到。

樟湖社區理事長廖啟聰以手機連續紀錄4年，前幾天他又拍到一年一度「白龍」壯觀鳥況。一群賞鳥人士19日上山等候卻下大雨，一小時後雨停，正準備離去時，竟發現「白龍」從遠方現蹤，鋪天蓋地飛來。

廖啟聰表示，黃頭鷺遷徙的盛況應該早就有，只是沒有特別注意，七、八年前開始有人談論「樟湖村有白鷺鷥」，四年前他用手機紀錄，確認每年都有路過樟湖，數量似乎越來越多。

他說，黃頭鷺會沿著清水溪飛行方便喝水、覓食，他們會在一處水量較大的地方盤旋，集結到成千上萬後一同起飛遷徙。

廖啟聰說，黃頭鷺每年大多在「白露」節氣前後出現大量遷徙，今年8月24日看到第一批，單日最高可達2、3萬隻，有人以鳥型陣仗稱為「白龍」，若稱為「白露鳥」應更有意義。

樟湖國小舊校區往清水溪谷200公尺處，有一觀景台適合觀鷺，廖啟聰建議最佳觀鷺時間為下午4點到6點，天氣轉陰涼時，黃頭鷺才會啟程，中午太熱絕對看不到，到十月都還會有。

樟湖社區融合音樂茶席、農特產品品嘗、藍染創作體驗、觀賞白鷺絲遷徙，20日下午舉辦產業活動，歡迎民眾秋天到樟湖村踏青。

(中時 )