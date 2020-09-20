社區志工、民眾同心協力淨灘，維護生態環境。（新竹林區管理處提供／何冠嫻苗栗傳真）

林務局新竹林區管理處攜手苗栗縣竹南鎮塭內社區，20日前往竹南鎮長青之森「親淨海、里海趣」，揮灑汗水清除200公斤的沙灘垃圾，維護家園環境。

新竹林區管理處長夏榮生表示，海岸的清潔號召社區民眾自發性參與，20日共有50多名志工與民眾，投入淨灘活動，透過民間無遠弗屆的力量，維護海岸環境，並體會為自然環境付出一份心力後的整潔海岸成就感。

塭內河岸保有完整的自然沙灘與黑森林般的海岸防風林，每到紫斑蝶的繁殖季節，還可見泛著金、銀色的紫斑蝶結蛹，像是夜空中的繁星，點綴著海岸林裡豐富的自然生態。海岸保安林北起龍鳳漁港、南至中港溪出海約5.6公里長，守護著生態、河口與農村特色，為全國最美麗的沙灘海岸之一。

竹南鎮塭內社區發展協會說明，人類因方便造成的髒亂，讓海灘變得不自然不美麗，淨灘並還給地球原來風貌，因此動員為環境保護付出行動，落實最重要的源頭減量，不再製造髒亂，還給動植物乾淨的家。

新竹林管處說明，淨灘後做垃圾分類，讓參加民眾了解垃圾分類及資源回收再利用的重要，養成節約能源、惜福、愛物之低碳生活方式，將環境保護的觀念，落實於日常生活中。

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