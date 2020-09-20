44歲陳男今天下午1時許，駕車載著兒子和老婆行經台64線往新店方向9.2公里時，疑天雨路滑與砂石車對撞後自撞護欄，所幸3人和砂石車駕駛經警消救援後全都脫困；警方表示，事發後破碎的車體佔用2線車道，目前僅有一線道可通行，車輛回堵嚴重，警方已協助指揮交通，請駕駛注意行車安全。

(中時 )