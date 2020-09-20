天雨路滑 台64線車道車禍僅剩單線通行 14:522020/09/20 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線車道車禍僅剩單線通行（警方提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 44歲陳男今天下午1時許，駕車載著兒子和老婆行經台64線往新店方向9.2公里時，疑天雨路滑與砂石車對撞後自撞護欄，所幸3人和砂石車駕駛經警消救援後全都脫困；警方表示，事發後破碎的車體佔用2線車道，目前僅有一線道可通行，車輛回堵嚴重，警方已協助指揮交通，請駕駛注意行車安全。 (中時 ) #台64線 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 長髮妹信義區慘遭潑屎洗5遍仍臭 律師認同：這招真的可怕 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 48小時前剛哀悼「小鬼」黃鴻升 藝人御用領隊「自由哥」倒臥浴室猝死 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 慾望人妻深不見底 小王連戰11天吃不消 怨：蛋囊還沒滿又要出擊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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