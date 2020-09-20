女山友攀中雪山失蹤4天 搜救人員摔陡坡直升機救援 (苗栗縣消防局提供)

57歲趙姓女子上月22日攀登中雪山失聯，迄今30天，她的丈夫不肯輕言放棄愛妻，原本提出50萬元懸賞金，近日更加碼到150萬元，從9月26日起生效。

據了解，趙姓女子申請雪山西陵逆行，2團併團5人加上1名協作，8月21日從台中市大雪山國家森林遊樂區230林道入山，預計25日從雪山登山口下山。22日中午眾人輕裝攻頂中雪山，下山途中，趙女疑似因天氣因素迷途，下午4點38分曾打電話報案，表示自己沒有足夠的糧食與衣物，隨即失聯。

趙女失聯後，持續有搜救人員進行搜救，苗栗縣消防特搜猛男田志中也參與搜救，卻在搜救過程中，不慎滑落10公尺陡坡，導致左肋骨斷裂、左胸氣血胸、左手腕粉碎性骨折，重傷住院。

趙女失聯一個月，李姓丈夫不肯放棄任何一絲希望，15日先是提出懸賞金50萬元，17日再將懸賞金提高到150萬元。

李男在臉書發文表示，因為之前與一個搜救隊伍有契約在，為避免爭議，150萬懸賞金額延至9月26日始生效，請登山界先進原諒他改來改去，他只有一個念頭，就是快快把妻子找到！

李男表示，近日計畫在26k營地搭2-3座四人帳，給搜救人員睡覺休息用，也會放一些耐久食材，以減輕搜救人員負擔，懇請各界高手支援搜尋妻子。

(中時新聞網)