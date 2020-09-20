第12屆海峽論壇重頭戲論壇大會20日登場，大陸全國政協主席汪洋透過預先錄製的視頻向大會發表致詞。針對近來台美關係急速升溫，汪洋警告，「台獨是絕路，挾洋自重鋌而走險，只會給台灣帶來不可承受的風險。」對於民進黨當局限縮兩岸交流合作、企圖與大陸經濟脫鉤、文化斷鏈，汪洋認為，「這不是政治分歧，而是歷史逆流。不是為民眾興利，而是為一己之私，對台灣有百害而無一利。」

以下是汪洋致詞全文：

海峽論壇是兩岸民間交流合作的舞台，也是兩岸同胞共話桑麻的主場。自2009年首屆論壇成功舉辦以來，儘管台海形勢跌宕起伏，但海峽論壇始終風雨無阻，年年傳續。今年雖然有新冠肺炎疫情。和島內人為阻撓的的不利影響，但論壇仍然隆重舉行。大批台胞赴會，充分證明兩岸民衆交流意願真誠強烈，任何勢力無法阻擋。

兩岸關係發展的根基在民間、動力在人民。民間交流看似平常之事，卻有非常之功。千百年前，我們的先輩就以非凡的勇氣。穿越驚濤駭浪。渡海移居開發臺灣。但他們銘記自己的祖籍，不忘根之所在。所以兩岸才會有衆多同名村鎮。

在近代中國，台灣慘遭外敵侵佔，成爲中華民族的剜心之痛。兩岸同胞同仇敵愾、共御外侮，血流在一起，情融在一起。更深的體會到，兩岸是不可分割的命運共同體。

1949年後。兩岸一度隔海遙望，音訊斷絕，一灣海水，咫尺天涯。也是對骨肉團圓的深切渴望，融化了政治隔絕的堅冰，衝破了經濟封鎖的大門。

今年年初，面對來勢洶洶的疫情。廣大台胞台企慷慨解囊，捐款捐物，奉獻愛心。大陸各級政府和廣大民衆真情關心在大陸的台胞健康。每一個台胞的求助訴求都得到了及時回應。沒有一名在大陸台胞因感染病毒而失去生命，這種同舟共濟、守望相助的精神彌足珍貴。

古往今來的歷史都證明，人與人的交往交流，是人類進步的必然，更何況是同文同種的兄弟姐妹之間。兩岸同胞是骨肉天親，任何勢力、任何困難都割斷不了我們的血脈親情，壓制不住我們往來互動的共同心願。

開放帶來進步，封閉必然落後。兩岸關係幾十年的發展也證明。交流則兩利，隔絕則兩傷。今年世界經濟形勢異常嚴峻，前8個月兩岸貿易額逆勢增長10％，也充分說明祖國大陸始終是台灣最堅強的後盾、最篤定的依靠。民意不可違、大勢不可擋。然而，島內有人卻要限縮兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟脫鉤、文化斷鏈。這不是政治分歧，而是歷史逆流。不是為民衆興利，而是為一己之私，對台灣有百害而無一利。

台獨是絕路，挾洋自重鋌而走險，只會給台灣帶來不可承受的風險。在某些外部勢力眼中，台灣只不過是與中國大陸博弈的棋子。中國大陸在一窮二白的年代鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權安全發展利益受到任何損害。

世界上只有一個中國，兩岸同胞都是中國人。去年年初，習近平總書記在告臺灣同胞書發表40周年紀念會上。發表重要講話。提出5項重大政策主張。每一項都是圍繞和平統一展開。我們堅持在九二共識基礎上推進兩岸關係和平發展，著眼點和落腳點就是增進同胞的親情和福祉，讓兩岸同胞過上更加美好的生活。

2018年，大陸推出惠臺利民31條措施。2019年又推出26條措施。今年，為幫助在大陸台企做好疫情防控和復工復產，再次推出11條措施。我們積極回應臺胞訴求。製發了臺灣居民居住證。開放了臺灣居民在大陸參加社會保險。來大陸學習就業創業生活，成爲更多台胞的選項。有關部門和地方正在研究。將國家發展重大戰略和改革發展成果，與臺灣同胞的現實關切結合，完善相關制度安排和政策措施。推動兩岸交流合作，提質增效。助力台胞特別是台灣青年在大陸追夢、築夢圓夢。

兩岸擴大民間交流，促進融合發展。即是大義更具大利，我們沒有理由不走得更近更好，也一定會走得更近更好。

今年，祖國大陸即將全面建成小康社會。實現第一個百年奮鬥目標。明年將開啓全面建設社會主義現代化強國新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍。中華民族偉大復興的征程中，台灣同胞不應缺席，也定然不會缺席。

有強大祖國做依靠。台灣同胞的發展空間一定會更大，在國際上腰杆會更硬，底氣會更足。希望兩岸同胞秉持民族大義。順應歷史大勢。多做有利於兩岸關係和平發展，兩岸同胞增進福祉的事。共擔祖國統一的歷史責任，共襄民族復興的歷史偉業。

(中時 )