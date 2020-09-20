亞洲第一大美容SPA集團-佐登妮絲(佐登-KY,4190)，在台灣異業合作開設第一家醫美診所「佐登微爾」健康管理醫美診所，20日在彰化縣員林市盛大開幕！佐登微爾員林店自9/4試營運，預約滿檔至9月底，顯示台灣醫美市場需求大增，集團式經營更具吸引力。

深耕女性按摩SPA、美容保養32年的佐登妮絲集團，台灣目前共有145家美容SPA門市、631位美容師，集產品研發、生產、銷售、課程設計與服務為一體，滿足「美」的需求；近年來致力打造「美的生態圈」，跨足醫美診所，建立深度與廣度兼具的美容服務鏈。

佐登妮絲表示，佐登微爾健康管理醫美診所不做動刀整型而是主打輕醫美課程，包括光電類的逆時光藍寶石雷射、晶亮透白超皮秒、極限音波拉提，以及針劑類的美白點滴、玻尿酸、凍齡針等，藉由傷口小、疼痛少、恢復快的微改變，讓肌齡留在最美時光並加強個人獨有特色，專屬美麗變得輕鬆容易。

不同於傳統醫美診所，佐登微爾健康管理醫美診所透過三階段打造精準醫美，在客人進行診療前，先利用皮測儀蒐集臉部數據，並藉由AI學習模式進行影像分析，搭配醫師專業諮詢，提供最適合的輕醫美選擇。

為了降低愛美人士對醫美的不確定感，每位客人皆由諮詢師從一開始卸妝、術前拍照、醫師面談、進行療程、術後保養及衛教，全程陪同，達到一站式醫美安心服務，讓顧客有賓至如歸的差異化感受。

為了因應從SPA生活美學導入醫美診所的佐登妮絲12萬會員、愛美的男性與女性族群，佐登微爾健康管理醫美診所預計年底前，陸續完成7家醫美診所佈局，包括員林、高雄、台中、桃園、新竹、台北、台南；而在大陸醫美市場，除了現有五家(廣州、廈門、成都、武漢、長沙)，預計3年內將再增加5家分院，佐登妮絲的佈局將為醫美診所集團化注入一股新勢力

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