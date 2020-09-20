1名邱姓女子昨（19）日深夜在台北市信義區威秀影城商圈，遭1名身穿黑衣的男子持裝有穢物的水桶潑灑在頭部，接著逃離現場，造成威秀影城附近散發出劇烈惡臭，一旁目睹全程的民眾也傻眼，紛紛閃避。警方獲報到場先陪同女子清理身上穢物，邱女表示自己2天前在夜店曾與人發生口角，是否因此鎖定報復，還有待警方調查，目前警方已掌握犯嫌身分，將通知潑糞男到案說明。

警方調查，昨日晚間10時許，威秀商圈1名21歲的邱姓女子坐在石椅上，卻遭男子持裝有糞便的水桶，從後倒蓋在頭上，員警獲報後到場先協助邱女清潔，邱女表示自己不認識對方，但前2天在夜店有與人發生口角，邱女懷疑自己遭惡意報復。而警方目前已鎖定1名身穿黑衣黑褲、戴口罩的男子，將通知其到案說明，釐清犯案動機。

邱女臉書的貼文表示自己常在夜店化身成正義使者，疑似因為如此才惹糞上身。（圖／翻攝畫面）

不過，從邱女臉書發現，她似乎熱衷跑夜店，也表示經常在夜店裡門口救了許多女孩，邱女在9月12日貼文表示，「不喜歡就不要，千萬不要委屈自己，這一個月來救了不少女孩。」本刊調查，邱女平時便會在夜店中化身「正義魔人」，見到夜店內女子不勝酒力，就會出手相救，疑似就是因為阻擋歡場男女們「春宵一刻」，才遭人報復潑糞，但是確切案發原因仍待警方調查後釐清。

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(中時新聞網)