台海局勢緊張，新黨榮譽主席郁慕明感嘆，許多人都問他，大陸是否會打過來，這問題他不知道，但是他知道一件事，如果美國現在只要有任何動作，都會坐實大陸反分裂法所列外國勢力進駐台灣，美國反而成了大陸最後行動的導火線，台灣有因此更安全嗎？現在美國賣武器給台灣，但一旦衝突戰場不在美國在台灣，全島滿滿都是飛彈！把台灣變成彈藥庫，人民砸大錢引戰火，這樣很值得慶賀？甚至還要感謝美國嗎？

郁慕明18日在臉書發文表示，大陸解放軍戰機出動十八架逼近台灣，分別在台灣島西南、西部、西北、北部四個方向行動，其中在北部空域的十二架軍機均越過所謂的「海峽中線」，離台灣最近時僅與新竹相距37海浬，許多人紛紛在問：大陸要打過來了嗎？

郁慕明直言，大陸是否要打過來了？他不知道。不過當他想到不久前蔡政府的外交部發言人才說，一旦台海開戰，台灣人會戰到最後一兵一卒，就不由得毛骨悚然！所謂「戰到最後一兵一卒」，不就是說打不贏了，輸定了嗎？看似是在展現決心，卻無意中暴露政府高層根本沒有贏的信心，「戰到最後一兵一卒」就是大家等陣亡，不是嗎？這樣的發言人，不應該下台嗎？

郁慕明更表示，同時他又看到媒體報導，外媒藉著美國國務院官員訪台之際，又炒作起美國要賣給台灣七大項武器，讓台灣成為遍布飛彈的刺蝟島，台媒還爭相吹捧，說台灣從此就能得到「要塞化」防衛。他不禁大吃一驚：這些人難道不知道，所謂「要塞」就是戰爭時優先要被摧毀的第一線嗎？台灣從美國的「棋子」、「棄子」再到「要塞」，充當美國壓制中國大陸的先鋒，反正一旦衝突戰場不在美國在台灣，全島滿滿都是飛彈！把台灣變成彈藥庫，人民砸大錢引戰火，這樣很值得慶賀？甚至還要感謝美國嗎？

郁慕明感嘆，民進黨及其喉舌不斷說，台灣務必要公布解放軍戰機的航行軌跡，隨時通報給國際周知，好像這樣就一切安全了？但是公告周知又如何？反過來說，這不過是幫大陸做更大的國際宣傳，讓全世界都知道台灣是中國的領土，台灣上空自然也是中國的領空，哪天解放軍戰機直接到台灣島上空，奉行一中原則的國際社會又能怎麼樣？你們說美國會挺台灣，但美國現在只要有任何動作，都更坐實大陸反分裂法所列外國勢力進駐台灣，美國反而成了大陸最後行動的導火線，台灣有因此更安全嗎？

(中時新聞網)