蔡英文總統今天出席總統盃黑客松頒獎典禮表示，她相信，只有透過跨國性的合作，才能共同面對未來許多全球性的挑戰。她希望能繼續把黑客精神應用在更多不同場域，共同克服限制、解決難題，提出更多富有創意的解方。

今年的總統盃黑客松頒獎典禮，包括總統府秘書長李大維、行政院副院長沈榮津、政務委員唐鳳、無任所大使陳正然、衛福部長陳時中、經濟部次長陳正祺、外交部次長曾厚仁、國發會副主委鄭貞茂、美國在台協會台北辦事處酈英傑、瓜地馬拉大使葛梅斯都出席。

蔡英文致詞時表示，今年已經是我們第3次舉辦總統盃黑客松，尤其這次在疫情期間，我們看到透過民間高手和政府的共同協作，運用開放資料及創新科技，讓整個防疫工作都能更快速、更靈活，也更有效率。透過跨域合作，解決政策和民眾生活上的難題，這就是黑客松精神最具體的實踐。

此次總統盃黑客松，雖然是在防疫期間，但是吸引更多黑客的參與。不但提案比去年多出一倍，也有超過1萬名以上的民眾投票，來表達自己支持的提案。

蔡英文認為，就是因為這種積極參與公共事務，並且帶動討論、促成改變的熱情，才能讓整個公民社會及國家，都能不斷進步。她也恭喜包括「台美防疫松」在內的12組獲獎團隊，在歷經民眾投票，以及各階段評審後脫穎而出，「能創造出這樣的成果，是很不簡單的優秀團隊」。

這次獲獎團隊，處理包括節能、氣候變遷，以及環境污染的追蹤防治等議題，都是當前非常重要的挑戰。她說，透過這次黑客松公私協力的精神，集結眾人的智慧和力量，我們可以用數位科技，把政府資料做有意義的應用，更可以把創新和活力，帶入整個政府的施政當中。

她相信，深刻且多元的公民參與，就是優化政府治理的不二法門。這次疫情的衝擊，讓我們了解很多問題無法靠單一國家解決，更需要全球夥伴共同攜手合作，才有辦法克服。

此次也邀請國際團隊提案，她感謝來自7個國家，53組提案的參與，這也顯示有越來越多的全球公民，希望共同進行跨國界的合作，為全球協作的方式而努力。她也感謝美國在台協會（AIT）對國際松及防疫松的支持，她相信，只有透過跨國性的合作，我們才能共同面對未來許多全球性的挑戰。

她再次恭喜所有獲獎團隊，也希望能繼續把黑客精神應用在更多不同的場域，共同克服限制、解決難題，提出更多富有創意的解方。

(中時 )