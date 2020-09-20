圖為修正中華民國第一批領海基線、領海及臨接區外界線簡圖。(擷取自張競臉書)

圖為中華民國領海基線 領海外界線 鄰接區外界線圖。(擷取自張競臉書)

圖為台北飛航情報區限制進入區域圖。(截取自張競臉書)

這兩天共機迫近臺灣本島，空軍透過國際緊急通聯波道進行廣播驅離時，曾經使用過「空域」與「領空」兩個不同用辭，引發議論。對此，中華戰略學會研究員張競分析後給出答案。

「空域」與「領空」兩個用辭，哪個才對？張競在臉書指出，當年在戰爭學院執教時，有次上戰史課談到美軍在利比亞雪特拉灣衝突事件，他問一位空軍飛行軍官，領空要如何定義？當時獲得回答是「領土上空之空域」，結果遭另位海軍軍官搶著回答「不對，還要加上領海上空才對。」張競憶及，他當時笑了一下，並沒有指出這位海軍軍官答案還是有所遺漏，但轉頭去問另位陸軍軍官這個答案如何？結果這位很優秀的愛徒回答「領空防禦作戰不屬於陸軍負責作戰空間，我沒思考過」。張競說他當時回應「您沒有想過，有一天您會是聯參作戰次長，到時候您能說您不知道領空的範圍嗎？」

張競指出，領空是領土、內水以及領海的上空，只是大部份人都會忘記內水上空，只會想起領土與領海上空。目前臺灣周邊中華民國領空到底在何處，張競貼出兩張圖分析，並表示其範圍恐怕是比想像的還大。在廣播驅離時，指控共機入侵中華民國領空，有沒有問題？張競認為，基於下列兩個原因，這個選擇很不好，包括一、中華民國並未放棄大陸主權之主張，基於法理，共機在對岸起飛時，就已進入中華民國領空，所以不能等到接近臺灣本島再來廣播驅離抗議。二、看第一與第二張圖，要是以領空作為廣播驅離界限，這個空防縱深明顯不夠，所以用領空顯然也不夠聰明。

至於要如何解套？張競說答案是在「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第31條：「大陸民用航空器未經許可進入臺北飛航情報區限制進入之區域，執行空防任務機關得警告飛離或採必要之防衛處置」。儘管這法條是針對大陸民用航空器，但是政府確實曾經宣佈公告過臺北飛航情報區限制進入之區域。至於空防機關如何應對大陸民用航空器未經許可闖入限制進入區域，張競則請大家參閱「臺灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則」第41條。張競表示，所有共機動態與接近臺灣狀況都是依據海岸線來起算，這是與前述第41條一致。

因此依據上述各項法條，在廣播驅離時若是用「限制進入區域」，應該是比較理想，但政府必須補正個程序，宣佈中共軍機亦適用臺北飛航情報區「限制進入之空域」。若用「空域」算是勉強適當，但若使用「領空」就絕對牛頭不對馬嘴。

張競直言，兩岸關係搞成這樣，因為政治高層所懷抱的政治幻夢，讓龍城飛將被綁手綁腳面對陣陣撲面而來的胡馬，為何不能理直氣壯？其實答案就在於「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第1條:「國家統一前，為確保臺灣地區安全與民眾福祉」。假若當權者存心是要搞台獨，就不能理直氣壯應對軍事威脅，假若是誠心誠意追求統一，自然就無懼於武力威脅衝突開戰，因此讓別人上陣去挨第一彈，不過是因為不堪對人啟口臺獨夢，「這種領導統御還有指揮道德嗎？我們日後到底還要退到那兒去呢？」兩岸是遠還是近？張競認為，距離不是地理問題，而是心理問題。「同樣，共機或是戰爭遠還是近，是心理還是地理，您的答案是什麼？」

(中時新聞網)