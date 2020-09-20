台南市府於麻豆進行街屋老屋立面整修，近來將麻豆天主堂鐘樓及三連棟幼兒園街屋整修已近完工，街口轉角採減量設計，拆除了周邊的圍牆和阻礙通行的廣告看板、移除了其他電桿電線等雜物，退縮空間則增設人行步道，重新串聯街區人行動線，展現街區轉角的地標建築特色。

台南市府繼2015年、2017年與2018年陸續公告鹽水、府城及新化歷史街區後，2020年1月9日正式公告「麻豆區歷史街區」。以老屋立面專案對街屋型街區進行整備，並以「面狀」、「點狀」及「線狀」來維護街區公共環境。

麻豆天主堂鐘樓正立面設計為一大片鏤空花格窗，陽光從花格窗漫射撒入，使室內別具光影特色，加上大紅色的條狀木門窗，內部則結合太灣本土風格的壁畫雕刻和擺設裝飾，展現天主教來台宣教的本土化象徵，見證西方宗教在台灣的傳教歷程，展現土洋文化相互融和風格。

此次天主堂建物整修，除了將鐘樓予以清洗與整修上漆，面臨中山路的幼兒園三連棟街屋，也進行必要的結構補強作業，除了使具備歷史文化價值的老屋得以延續其生命，更強化與天主堂視覺上的整體性。

麻豆天主堂鐘樓及幼兒園整修計畫除打開原本封閉空間，增加友善人行環境，在夜間照明的襯托下，更凸顯鐘樓地標的夜間景觀特色，提升麻豆街區整體環境景觀的品質。

文化局期盼藉由這次街角空間開放改造能樹立典範，讓麻豆及其他區域的優美老屋轉角都能共襄盛舉，一同提升市民生活品質，促進歷史街區復甦，展現古都生活空間的歷史風華。

(中時 )